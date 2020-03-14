Пенсии доставят на дом: в "Укрпочте" рассказали, как карантин отразится на выплатах

В то ыремя, как Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения Covid-19, государственном предприятии "Укрпочта" заверили, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что "Укрпочта" и далее будет принимать и отправлять посылки по Украине и за рубеж, доставлять пенсии и переводы.

В компании подчеркнули, что пенсионеры, которым в период эпидемии лучше воздержаться от посещения общественных мест, будут иметь возможность получить пенсии с доставкой на дом, а также смогут оплатить, не выходя из дома, коммунальные услуги.

В то же время, руководство "Укрпочты" предупреждает, что из-за закрытия детских учреждений на карантин в отделениях возможен дефицит сотрудников (которые, надо полагать, останутся дома с детьми).

Сообщается также, предприятие имеет в запасе для своего персонала 100 тысяч масок, а все подразделения в ближайшее время укомплектуют 11 000 дезинфекторов.

Ранее Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.