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  • Поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжку 100 тис. медичних масок
17 березня 2020, вівторок, 13:59 11
Події 2020-03-17T15:15:02+02:00
Українські Новини
Поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжку 100 тис. медичних масок

Поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжку 100 тис. медичних масок

Кира Молчанова
Карантин, Нацполіція, Затримання зловмисника, Карантин в Україні, медичні маски
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

Національна поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжці у підприємця 100 тис. медичних масок, які з недавнього часу сталі в Україні дефіцитом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Згідно йому, затримана група осіб, які 13 березня здійснили збройний напад на підприємця для крадіжки масок.

Наголошується, що, за словами потерпілого, маски на суму близько 1 млн гривень він придбав в різних місцях протягом кількох тижнів і через знайомих вирішв їх продати.

Під час зустрічі підприємця з покупцями і перевантаження товару в їх авто, на місце події на автомобілі під'їхала група чоловіків у спецодязі, яка представилася працівниками Служби безпеки України, і погрожуючи, ймовірно, зброєю, поклали постраждалих на землю, догрузили товар і без будь-яких пояснень і роз'їхалися в різні напрямки.

У ході досудового слідства правоохоронці встановили 3 осіб, причетних до злочину, які не мають відношення до правоохоронних органів.

Повідомляється, що це були жителі Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Правоохоронцями вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 187 (розбій) та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи щодо встановлення та затримання інших учасників злочину тривають.

Як повідомляли Українські Новини, 14 березня правоохоронці заарештували контрабанду 50 тис. респіраторних масок на кордоні з Польщею.

Пізніше працівники Галицької митниці Державної прикордонної служби припинили спробу незаконного вивезення 50 тис. медичних масок з України в Польщу.

В Україні діє заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня, Україна була готова продати Словаччині 2 млн медичних масок, але замовлення перехопили.

Під час пандемії коронавірусу в Україні супермаркети підняли ціни на них до 1200 гривень за упаковку в 50 масок.

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