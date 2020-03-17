Метро Дніпра закриють сьогодні о 15:00. Що зараз відбувається в місті

У той час, як київське метро закриють сьогодні о 23:00, Дніпровський метрополітен закривається з 17 березня з 15:00 до 3 квітня для запобігання поширення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної державної адміністрації.Також повідомляється, що з 18 березня з 12:00 припинять залізничні, автобусні та авіаперевезення.Начальниця відділу в управлінні транспорту Дніпропетровської обладміністрації Ірина Прилипа зазначає, що всі внутрішньообласні маршрути закриють до 3 квітня, контролювати це буде Державна служба України з безпеки на транспорті та Національна поліція.Центр міста сьогодні вранці був практично порожній, пише місцевий сайт "Дніпровська Панорама". Незважаючи на те, що людей на вулицях мало, в транспорті далеко не 10-20 осіб. Місцеві жителі кажуть, що сьогодні добиралися на роботу у звичній тисняві, що нічого не говорить про карантин. Порожні вулиці. Фото: "Дніпровська Панорама" На вулиці мало людей. Фото: "Дніпровська Панорама" Громадський транспорт. Фото: "Дніпровська Панорама" У громадському транспорті достатньо людей. Фото: "Дніпровська Панорама" Як повідомляли Українські Новини, харківське метро закривається сьогодні о 20:00. Зеленський просив у своєму відеозверненні Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничне, авіаційне і міжміське автобусне пасажирське сполучення.Також, згідно з законопроєктом, за порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень.Тим часом у київському метрополітені поїзди ходять в звичайному режимі.