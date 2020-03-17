Харьковское метро закрывается сегодня в 20:00

Харьковский метрополитен закрывается со вторника с 20:00 до 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса, которым заразились почти 180 тыс. человек по всему миру.

Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета, передают Українські Новини.



Согласно ему, метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры.



Отмечается, что наземный электрический общественный транспорт в Харькове будет работать в специальном режиме, о котором будет проинформировано позже.



Также в Харькове будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.



Как сообщали Українські Новини, 16 марта президент Владимир Зеленский предупреждал мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина.



Зеленский просил в своем видеообращении Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.