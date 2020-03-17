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17 марта 2020, вторник, 00:17 14
Финансы 2020-03-17T00:25:47+02:00
Українські Новини
За нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен, — законопроект

За нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен, — законопроект

Кира Молчанова
Законопроект, Штрафы, Карантин, коронавирус в Украине
Штраф. Фото: zib.com.ua
Штраф. Фото: zib.com.ua

Вместе с возможностью уйти в неоплачиваемый отпуск, законопроект о коронавирусе, который предлагают 9 депутатов Верховной Рады, введет штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

Об этом говорится в проекте постановления №3219, зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українськi Новини.

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями предлагается ввести админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых (34-170 тыс. гривен).

Кроме того, случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, предлагается наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен), те же действия, совершенные повторно в течение года - 1-1,5 тыс. необлагаемых минимумов (17-25,5 тыс. гривен).

Законопроект также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

В частности, предлагается поднять штраф со 100 необлагаемых минимумов до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов (с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен).

Наказание за подобное правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Изменения вступят в силу со дня их опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Кроме того, 9 депутатов предлагают Верховной Раде отнести юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Также в законопроекте предлагается запретить на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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