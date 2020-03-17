Как сейчас работает киевский метрополитен: поезда ходят в обычном режиме

В Киеве по состоянию на вторник, 17 марта, метрополитен еще работает, но людей значительно меньше, чем обычно. Об этом сообщает 112.ua. Также "Страна" сообщает, что метро Лесная работает в привычном режиме. Здесь много пассажиров, спешащих на работу, осуществляется продажа жетонов и наблюдается привычная торговля у метро.

Как сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook, информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на страницах в соцсетях.

"Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить на обновлениями", - отметили на странице метрополитена.

Сотрудник метрополитена сообщила изданию "Страна", что сегодня метро работает. "Нам никто ничего не сообщал", - сообщила она "Стране". На уточняющий вопрос, а будет ли работать метро завтра сотрудница пожала плечами: "Никто не знает".

Сообщается, что "Лесная" самая загруженная в столичном метро. Ежедневно ею пользуется более 59 000 человек.

Также сообщается, что со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране.

Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.