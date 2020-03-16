Зеленський звернувся за допомогою до бізнесменів із закупівель медобладнання

Президент Володимир Зеленський просить представників бізнесу допомогти державі з закупівлею медичного обладнання.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський провів зустріч з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній та бізнес-груп.

На нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню коронавіруса в Україні.

Зокрема, на нараді Президент говорив про допомогу з закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів.

"Бізнес повинен бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців", - зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися з пропозиціями Президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів щодо протидії поширенню коронавіруса.

А тим часом українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень.

Нагадаємо, що приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.

12 березня у Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан з-за зафіксованого випадку коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.