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16 березня 2020, понеділок, 21:16 1
Президент 2020-03-17T00:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленський звернувся за допомогою до бізнесменів із закупівель медобладнання

Зеленський звернувся за допомогою до бізнесменів із закупівель медобладнання

Ольга Фандорина
Президент України, Бізнес, Володимир Зеленський, Пандемія коронавірусу
Зеленський. Скріншот відеозвернення
Зеленський. Скріншот відеозвернення

Президент Володимир Зеленський просить представників бізнесу допомогти державі з закупівлею медичного обладнання.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський провів зустріч з власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній та бізнес-груп.

На нараді глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню коронавіруса в Україні.

Зокрема, на нараді Президент говорив про допомогу з закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів.

"Бізнес повинен бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців", - зазначив Володимир Зеленський.

Бізнесмени погодилися з пропозиціями Президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів щодо протидії поширенню коронавіруса.

А тим часом українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень.

Нагадаємо, що приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.

12 березня у Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан з-за зафіксованого випадку коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.

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