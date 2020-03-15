16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты

Частная клиника Eurolab объявила, что у них имеется в наличии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте клиники.

Пользователь Facebook Виолетта Лисина сообщается, что еще вчера тест стоил 1400 гривен и результаты можно было получить через 30 минут на электронную почту. А пользователь Facebook Нина Мищенко сообщает, что цена на тестирование почти сразу же взлетела до 16 000 гривен.

"Но есть одно "но". Тест корректен только в острой фазе заболевания. То есть в качестве превентивной меры он не годится, так как не выявляет вирус в "спящем режиме" у возможных переносчиков. Тест, который выявляет вирус у переносчиков тоже бывает. Он стоит порядка 19 тыс грн. и в доступе обывателю, насколько поняла, его нет", - сообщает Виолетта.

Диагностика коронавируса. Скриншот : Нина Мищенко

Однако по словам пользователя соцсети Артема Кочеряна, медицинская лаборатория "Діла" объявила, что в Украине существует лишь одна лаботория, имеющая в распоряжении эти тесты и это - не Eurolab.

Как сообщали Українські Новини, украинцы не будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию в медицинских учреждениях по возвращении в Украину после 17 марта.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.