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16 березня 2020, понеділок, 22:53 8
Суспільство 2020-03-17T00:16:07+02:00
Українські Новини
В Україні заборонили всі пасажирські перевезення з полудня 18 березня

В Україні заборонили всі пасажирські перевезення з полудня 18 березня

Ольга Фандорина
Пасажирські перевезення, Владислав Криклій, Коронавірус, Карантин в Україні

З полудня 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа - та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Про це написав міністр инфраструкртуры Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 чоловік в маршрутних таксі і до 20 чоловік в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень", - написав Криклій.

Крім того припиняється робота метрополітенів у містах.

Міністр інфраструктури закликав українців дотримуватися ці норми і по можливості залишатися вдома.

Як повідомляли Українські Новини, комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила закрити метро в Києві, Харкові та Днипре.

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більше 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавіруса.

Також Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

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