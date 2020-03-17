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17 березня 2020, вівторок, 00:05 4
Кабмін 2020-03-17T00:07:17+02:00
Українські Новини
В Україні закриють заклади харчування, розваг і послуг і заборонять роботу метро з 17 березня, - депутат

В Україні закриють заклади харчування, розваг і послуг і заборонять роботу метро з 17 березня, - депутат

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Спорожнілий Київ. Фото: Інформатор
Спорожнілий Київ. Фото: Інформатор

Кабінет Міністрів вирішив закрити заклади харчування, розваг і послуг і заборонити роботу метрополітену з 17 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), присутній на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері, передають Українські Новини.

"Кабмін прийняв рішення по коронавирусу. З 17 березня заборонити приймати відвідувачів установ культури, ТРЦ, ресторанам, кафе та інших закладів харчування, розваг і послуг... Заборонити роботу метрополітенів попередньо планувалося 18 березня. Проте в Кабміні було прийнято рішення зробити це раніше - з 17 березня", - написав він.

Крім цього, з 18 березня Кабмін вирішив заборонити залізничні, авіа та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Національна поліція повинна буде контролювати дотримання цих норм.

Відзначається, що спочатку уряд хотів заборонити будь-які пасажирські перевезення на комерційній основі, однак порадившись, прибрали це уточнення і залишили можливість для таксі працювати.

Гончаренко зазначив, що уряд вирішив ввести в Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня режим надзвичайної ситуації, а не надзвичайний стан.

Також уряд вирішив заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, обмежити експорт продуктів харчування за переліком, визначеним урядом.

Міністерство охорони здоров'я, в свою чергу, повинно забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів, планових операцій, крім термінових і невідкладних.

Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила закрити метро в Києві, Харкові та Днипре.

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більше 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавіруса.

Також Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

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