У Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції

Першими хворими коронавірусом в Києві стали двоє - молодий київської студент, який контактував із загиблою від коронавіруса жінкою і жінка, яка побувала на одному з французьких курортів. Про це повідомляє Віталій Кличко на своїй сторінці в facebook.

"На жаль, у Києві зафіксовано два перші випадки захворювання коронавірусом. Один з хворих - молодий київський студент, контактував з хворою жінкою, померлої від коронавіруса на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці. Другий випадок - жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Зараз вона знаходиться на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома. Осіб, з якими контактували обидва пацієнта, зараз обстежують лікарі", - повідомляє мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.

Тим часом, 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.