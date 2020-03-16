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16 березня 2020, понеділок, 23:14 4
Політика 2020-03-17T00:15:02+02:00
Українські Новини
В Україні можуть ввести надзвичайний стан

В Україні можуть ввести надзвичайний стан

Ольга Фандорина
Президент Володимир Зеленський, Надзвичайний стан, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента України
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявляє, що при необхідності в Україні буде запроваджено надзвичайний стан для недопущення розповсюдження коронавіруса, дві жертви якого зафіксовані в Києві.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Ви чули, що Президент Французької Республіки Еммануїл Макрон сьогодні сказав, що 15 днів заборонено всім виходити на вулицю. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але я вам чесно скажу: якщо це буде необхідно - ми введемо надзвичайний стан", - сказав він.

У той же час поки, за його словами, заплановано затвердження Верховною Радою 17 березня надзвичайного стану в двох областях, де підтверджені випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській.

У Чернівецькій та Житомирській областях з 17 березня вирішено ввести надзвичайний стан через підтвердження коронавіруса.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), присутній на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері, передають Українські Новини.

"З 00:01 17 березня у Чернівецькій та Житомирській областях вводиться надзвичайний стан", - написав він.

Також Гончаренко зазначив, що в Києві надзвичайний стан поки не вводиться, тому що, за його словами, завтра збереться Київська комісія з надзвичайних ситуацій і розгляне ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Також Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більше 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавіруса.

В той же час Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

Тим часом, 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

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