У Чернівцях померла дівчина, у якої підозрювали коронавірус

У Чернівцях померла дівчина, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, йдеться в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн" Смерть настала близько 19:00. Уточнюється, що смерть настала в результаті хронічної патології, незв'язаної з підозрюваним діагнозом. Незадовго до цього у неї взяли аналізи на COVID-19. Результати очікуються найближчим часом. Якщо діагноз підтвердиться, це буде друга смерть в Україні пацієнта, хворого COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більш як 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу. Також Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничного транспорту, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення. За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).