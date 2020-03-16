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16 березня 2020, понеділок, 21:34 126
Медицина 2020-03-18T09:34:58+02:00
Українські Новини
У Чернівцях померла дівчина, у якої підозрювали коронавірус

У Чернівцях померла дівчина, у якої підозрювали коронавірус

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

У Чернівцях померла дівчина, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація, йдеться в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн"

Смерть настала близько 19:00. Уточнюється, що смерть настала в результаті хронічної патології, незв'язаної з підозрюваним діагнозом.

Незадовго до цього у неї взяли аналізи на COVID-19. Результати очікуються найближчим часом.

Якщо діагноз підтвердиться, це буде друга смерть в Україні пацієнта, хворого COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більш як 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Також Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничного транспорту, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

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