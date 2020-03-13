В Черновицкой области госпитализировали женщину с симптомами коронавируса

С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. Фото: freepik

С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. Фото: freepik

В пятницу, 13 марта, в Житомирской области зафиксировали первую смерть от коронавируса и в этот же день в Черновицкой области госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Отмечается, что украинка недавно вернулась из Италии.

Об этом сообщает Черновецкая областная администрация на Facebook.

"Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого 12 марта диагностировали COVID-19. Сейчас она чувствует себя хорошо и приняла решение изолироваться в медицинском учреждении.

В Черновицкой области госпитализировано 6 человек

Как сообщали Українські Новини, Украина в ближайшие 48 часов закроет границу для иностранцев с целью профилактики распространения коронавируса.

На данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.