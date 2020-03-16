У Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу

Перші два випадки коронавіруса в Києві Міністерство охорони здоров'я підтверджує.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі МОЗ.

Повідомляється, що пацієнти ізольовані. Один з них нещодавно повернувся з Франції. Дані про вік не дають.

Таким чином в Україні вже 7 підтверджених випадків і 1 смерть.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничного транспорту, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Також Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи з участю більше як 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

В той же час Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

Тим часом, 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилася на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).