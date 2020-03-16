Зеленський зібрав в Офісі президента Ахметова, Коломойського та інших олігархів

Президент України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Про це повідомляє розслідування "Схем".

Свідками їх публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми "Схеми: корупція в деталях".

Близько 17 годин на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова.

Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

За годину до зустрічі, з Дніпра до Києва прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський. Пізніше зафіксували на виїзді з ОП машину, якою користується олігарх.

"Журналісти попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі та перелік питань, які на ній обговорювалися. Редакція очікує відповіді", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що Зеленський провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавіруса.

"Українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз", - цитує ВП слова Зеленського. Та як повідомляється, бізнесмени погодилися з пропозиціями президента і пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі.

Нагадаємо, що приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію.

12 березня у Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 людини, що контактували з жінкою, ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.