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16 марта 2020, понедельник, 21:16 878
Президент 2020-03-16T22:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский обратился за помощью к бизнесменам по закупкам медоборудования

Зеленский обратился за помощью к бизнесменам по закупкам медоборудования

Ольга Фандорина
Бизнес, бизнесмены, Владимир Зеленский, Пандемия коронавируса, Помощь государству
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский. Скриншот видеообращения

Президент Владимир Зеленский просит представителей бизнеса помочь государству с закупкой медицинского оборудования.

Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В понедельник Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению коронавируса в Украине.

В частности, на совещании Президент говорил о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - отметил Владимир Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями Президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

А тем временем украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен.

Напомним, что частная клиника Eurolab объявила, что у них имеется в наличии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

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