У Києві проводять недостовірні тести на коронавірус і помиляються з діагнозом

Одна з приватних київських клінік проводить недостовірні тести на коронавірус. Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Цією клінікою було поставлено кілька позитивних проб. Після того, як вони пройшли референс-лабораторію, вони всі були анульовані", - повідомив він. Поворозник підкреслив, що на спроби заробити "скажені гроші" в умовах дефіциту повинні відреагувати правоохоронці, "в тому числі і на тести по 1500 грн, і на спроби продавати ліки від коронавіруса, яких не існує".

Він підкреслив, що тести на коронавірус ніде не продаються, і таке тестування проводиться тільки в медустановах. "Тест не дає 100% варіант, тому тест - це сукупний огляд пацієнта: безпосередньо тестування, огляд лікарем, опитування, прослуховування і т. д.", - сказав він.

Всього в розпорядженні Києва близько 5000 тестів, вони розподілені між сімома медустановами.

А тим часом українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень.

Нагадаємо, що приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавірусну інфекцію.

12 березня у Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавіруса. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви а 22 контактували з жінкою чоловік ізолювали, серед них – двоє мешканців Києва.