Skyup планує повернути з Єгипту українських туристів

В той час, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саме туроператори повинні повернути відпочивали громадян України, авіакомпанія Skyup має намір до кінця тижня повернути з Єгипту в Україну всіх українських туристів, які застрягли там через скасування туристичними операторами рейсів.

Про це Українським Новинам повідомили в авіакомпанії.

"До кінця тижня всіх повернемо з Єгипту", - повідомив представник компанії.

Перші рейси в Єгипет і назад стартують 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, у Держприкордонслужбі заявили, що українці мають самостійно повертатися з Єгипту.

Раніше українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

Тим часом, Єгипет зачиняє авіасполучення з 19 по 31 березня через коронавірус. Про загострення в Єгипті стало відомо після того, як тисячі українців застрягли в Єгипті у зв'язку з скасуванням рейсу владою. Зазначалося, що чартери перестали з 14 березня.