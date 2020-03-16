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16 березня 2020, понеділок, 18:42 22
Транспорт 2020-03-16T19:01:11+02:00
Українські Новини
Skyup планує повернути з Єгипту українських туристів

Skyup планує повернути з Єгипту українських туристів

Ярина Вацяк
SkyUp, авіакомпанія, Коронавірус, українці в Єгипті
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его

В той час, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саме туроператори повинні повернути відпочивали громадян України, авіакомпанія Skyup має намір до кінця тижня повернути з Єгипту в Україну всіх українських туристів, які застрягли там через скасування туристичними операторами рейсів.

Про це Українським Новинам повідомили в авіакомпанії.

"До кінця тижня всіх повернемо з Єгипту", - повідомив представник компанії.

Перші рейси в Єгипет і назад стартують 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, у Держприкордонслужбі заявили, що українці мають самостійно повертатися з Єгипту.

Раніше українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

Тим часом, Єгипет зачиняє авіасполучення з 19 по 31 березня через коронавірус. Про загострення в Єгипті стало відомо після того, як тисячі українців застрягли в Єгипті у зв'язку з скасуванням рейсу владою. Зазначалося, що чартери перестали з 14 березня.

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