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16 марта 2020, понедельник, 13:45 3050
Политика 2020-03-16T13:47:29+02:00
Українські Новини
Украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта, - Госпогранслужба

Украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта, - Госпогранслужба

Надежда Комендантова
Самолеты, Египет, Туристы, Туроператоры, отмена авиарейсов, ГПСУ
Египет. Фото: tut1.ru
Египет. Фото: tut1.ru

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.

Как сообщали Українськi Новини, украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.

Ранее сообщалось, что туристический оператор компания Join Up намерен вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.

Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены.

Также украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой.

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