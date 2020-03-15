подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 марта 2020, воскресенье, 00:08 2332
Общество 2020-03-15T00:09:06+02:00
Українські Новини
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены

Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены

Ольга Фандорина
Египет, Туроператоры, Коронавирус, Эвакуация украинцев
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Самолет. Посадка.Фото: pixabay

Украинские туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте и теперь украинцы не знают, как вернуться домой. Об этом пишет украинская туристка Антонина Маровди в своем Facebook.

"Завтра в 5-50 утра я уже был вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60000 украинском (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14-го марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap "летать пустыми из Борисполя, чартерам просто не выгодно". Отдать должное нашему туроператору пребывания в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное" радио сообщает, что так с тур фирмой повезло не всем. Рейсы ... теоретически ... могут восстановить в понедельник", - написала Антонина. 

Как сообщали Українські Новини, как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни.

Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине.

Также "Укрзализныця" временно отменяет пассажирские поезда в Польшу.

Больше новостей о: Египет Туроператоры Коронавирус Эвакуация украинцев

Полный список закрытых пунктов перехода границы
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены
Новости
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни 23:41
Рекомендации украинцам, выезжающим за границу: полный список от МИД Украины 22:55
КПП
Полный список закрытых пунктов перехода границы 22:51
В Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса 22:15
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
больше новостей
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok