Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены

Украинские туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте и теперь украинцы не знают, как вернуться домой. Об этом пишет украинская туристка Антонина Маровди в своем Facebook.

"Завтра в 5-50 утра я уже был вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60000 украинском (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14-го марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap "летать пустыми из Борисполя, чартерам просто не выгодно". Отдать должное нашему туроператору пребывания в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное" радио сообщает, что так с тур фирмой повезло не всем. Рейсы ... теоретически ... могут восстановить в понедельник", - написала Антонина.

Как сообщали Українські Новини, как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни.

Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине.

Также "Укрзализныця" временно отменяет пассажирские поезда в Польшу.