Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса

В то время, как в Кабмине заявили о намерениях эвакуировать украинцев из Италии, премьер-министр Египта объявил о прекращении авиасообщения во всех аэропортах страны с 19 по 31 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает "РИА Новости".

В частности, об обострении в Египте стало известно после того, как тысячи украинцев застряли в Египте в связи с отменой рейса властями. Отмечалось, что чартеры перестали с 14 марта.

Позднее, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявил, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.

Позже туристический оператор компания Join Up заявил, что намерен вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.