подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса
16 марта 2020, понедельник, 15:45 608
Мир 2020-03-16T16:30:02+02:00
Українські Новини
Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса

Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Египет, Авиасообщение, Коронавирус, Закрытие границ
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

В то время, как в Кабмине заявили о намерениях эвакуировать украинцев из Италии, премьер-министр Египта объявил о прекращении авиасообщения во всех аэропортах страны с 19 по 31 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает "РИА Новости".

В частности, об обострении в Египте стало известно после того, как тысячи украинцев застряли в Египте в связи с отменой рейса властями. Отмечалось, что чартеры перестали с 14 марта.

Позднее, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявил, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.

Позже туристический оператор компания Join Up заявил, что намерен вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.

Больше новостей о: Египет Авиасообщение Коронавирус Закрытие границ

Бывший депутат Рады, который застрял в Египте расс...
МАУ выполнит еще 11 международных рейсов, а потом ...
Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в У...
Черкассы закрываются на карантин. Работать будут т...
Украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта, - Госпогранслужба
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые
Новости
Завтра официальный курс гривны продолжит падение. Курс валют на вторник 16:25
НБУ оценил сокращение валюты от трудовых мигрантов из-за коронавируса 16:16
Харьков. Фото: 112
Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны 16:05
НБУ не сможет самостоятельно противостоять экономическому кризису, - глава совета НБУ Данилишин 15:53
Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, - Кулеба 15:49
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok