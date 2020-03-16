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16 марта 2020, понедельник, 15:49 1048
Кабмин 2020-03-16T16:15:01+02:00
Українські Новини
Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, - Кулеба

Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, - Кулеба

Ярина Вацяк
МИД, Карантин, Коронавирус, Эвакуация украинцев, украинцы в Египте
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что именно туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, так как это их обязанность после того, как в Госпогранслужбе заявили, что украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта.

Об этом Кулеба сказал на брифинге касательно эвакуации украинских туритосв, которые не могут покинуть Египет из-за отмены туристическими операторами рейсов, передают Українськi Новини

"Не получится у туроператоров переложить это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать, хочу еще раз сказать, мы не кинем ни одного гражданина напризволяще", - сказал.

Кулеба отметил, что правительство будет решать эту проблему совместно с теми, кто ее создал, то есть с туроператорами.

Также, министр отметил, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул для постоянной связи с застрявшими в Египте украинцами.

Как сообщали Українськi Новини, Египет закрывает авиасообщения с 19 по 31 марта из-за коронавируса.

Ранее украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.

Туристический оператор компания Join Up намерен вернуть своих украинских туристов из Египта на следующей неделе (16-22 марта) по согласованию с Кабинетом Министров.

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