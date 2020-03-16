Зеленський звернувся до українців про тимчасові заходи через карантин: повне звернення

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи за участю більш як 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.

Про це він повідомив під час звернення до громадян щодо протидії коронавирусу, передають Українські Новини.

Зеленський закликав заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії.

"Лідерів всіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю і життю", - сказав він.

Також Президент просить обмежити експорт продуктів харчування - за визначеним урядом переліком.

Крім того, Зеленський закликає міністерства, голів обласних державних адміністрацій, місцевого самоврядування, керівників підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, автомобільних заправних станцій, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також всіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності та вантажного транспорту.

Роботу в звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, установи охорони здоров'я та правоохоронні органи.

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Головні тези Зеленського:

З 17 березня закривається все окрім продуктових та промислових магазинів, АЗС, банки. Ресторани і кафе можуть працювати на доставку. Закриється метро. В автобуси і тролейбуси будуть допускати не більш як 20 людей. Сполучення між містами закривається. Пенсіонерам додатково виплатять по 1000 грн. У двох областях вводиться надзвичайний стан: Чернівецька, Житомирська. Органи влади і лікарні залишаються працюють у штатному режимі. Лікарні зупиняють всі операції. Лише екстрені. Президент закликає всіх залишатися вдома. Особливо, людей старше 60 років.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки і продуктові, також заклади закриваються в інших містах.