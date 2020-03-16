Пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи

В то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тыс. гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам.

Об этом он сообщил в ходе обращения по противодействию коронавирусу, передают Українські Новини.

"Граждане, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал Президент.

При это он добавил, что ждет концепцию налоговых изменений.

"Мы ожидаем от Национального банка Украины, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта должно быть введено чрезвычайное положение из-за подтверждения коронавируса.

В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина из Житомирской области, у которой 12 марта подтвердили случай COVID-19 и у которой утром 13 марта начал падать уровень кислорода в крови, скончалась из-за коронавируса.

У всех эвакуированных из Италии украинцев тесты на коронавирус показали отрицательный результат.