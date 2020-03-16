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16 марта 2020, понедельник, 17:46 1287
Финансы 2020-03-16T17:52:52+02:00
Українські Новини
Пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи

Пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи

Сергей Жолобецкий
Президент, Пенсионеры, Помощь, Пенсия, Выплата
Пенсионерам выплатят по тысяче гривен финпомощи
Пенсионерам выплатят по тысяче гривен финпомощи

В то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тыс. гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам.

Об этом он сообщил в ходе обращения по противодействию коронавирусу, передают Українські Новини.

"Граждане, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен", - сказал Президент.

При это он добавил, что ждет концепцию налоговых изменений.

"Мы ожидаем от Национального банка Украины, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта должно быть введено чрезвычайное положение из-за подтверждения коронавируса.

В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина из Житомирской области, у которой 12 марта подтвердили случай COVID-19 и у которой утром 13 марта начал падать уровень кислорода в крови, скончалась из-за коронавируса.

У всех эвакуированных из Италии украинцев тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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