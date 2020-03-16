Зеленський хоче просити МВФ і міжнародних партнерів про фіндопомогу для подолання наслідків коронавірусу

Президент Володимир Зеленський просить Міністерство фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іноземними партнерами щодо надання Україні фінансової допомоги для подолання наслідків коронавіруса. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Міністерству фінансів - провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу", - сказав він.

Також Зеленський очікує від Мінфіну, Національного банку, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, і концепцію податкових змін.

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Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тис. гривень пенсіонерам, отримують менш як 5 тис. гривень пенсії.

Крім того, Зеленський просить Моз тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи.

У списку обмежувальних заходів під час карантину входить також закриття метрополітену і обмеження пасажирських перевезень в громадському транспорті.