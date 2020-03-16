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16 березня 2020, понеділок, 17:37 13
Політика 2020-03-16T18:24:39+02:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання, - Зеленський

Сьогодні Кабмін проведе засідання, - Зеленський

Ярина Вацяк
Кабмін, Володимир Зеленський, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус

Кабінет Міністрів проведе в понеділок засідання, на якому Президент Володимир Зеленський закличе уряд розглянути питання закриття для відвідувачів з 17 березня закладів харчування, послуг і розваг. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів з 00:01 17 березня заборонити приймати відвідувачів установ культури, торгово-розважальних центрів, ресторанів, кафе, фітнес-центрів та інших закладів харчування, розваги і послуг", - сказав він.

Зеленський додав, що ресторани і кафе зможуть продовжити роботу в режимі доставки їжі додому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить Мінінфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничне сполучення, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Також Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тис. гривень отримують менш як 5 тис. гривень пенсії пенсіонерам.

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