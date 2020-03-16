У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 осіб, у тому числі дитину

В той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавіруса, в Донецькій області 4 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус, всі госпіталізовані перебувають у Маріуполі.

Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Олександр Педенко, пише Mariupolnews.

Серед госпіталізованих дитина з матір'ю, а також чоловік та жінка. Всі вони нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном.

Біоматеріали направлять на дослідження, результати очікуються завтра.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 16 березня кількість заражень коронавірусом по всьому світу досягла 167 392 випадків. За добу кількість хворих коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503.

Раніше в Україні було зафіксовано смертельних результат після ускладнень, які викликав коронавірус.

Тим часом у приватні клініки Києва завезли експрес-тести на коронавірус купувати їх для перевірки вдома не варто, оскільки зараз у них потребують інфекційні відділення лікарень.