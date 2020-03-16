Сколько стоят тесты на коронавирус и почему их не стоит делать "на всякий случай"

В то время, как в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты на коронавирус, покупать их для проверки дома не стоит, поскольку сейчас в них нуждаются инфекционные отделения больниц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель сети магазинов "Медтехника+" Алексей Давиденко и объяснил, почему не имеет смысла самому покупать тесты.

"Да, в инфекционных больницах тестов пока еще очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест … Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нем уже очень нуждается", - написал Давиденко.

Также он рассказал, что люди приходят в частные клиники провериться на коронавирус, даже не имея его симптомов.

"Все что не купите вы от страха и паники - поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть. Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус. Они закончились за два дня. Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти … У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было", - отметил он.

Кроме того, Давиденко призвал не покупать тесты с рук и впрок, не делать их от любопытства или страха.

"Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и ещё десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину", - призвал Давиденко.

Также импортер рассказал о стоимости теста на коронавирус.

"Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус: где можно бесплатно провериться.

Ранее в Украине был зафиксирован смертельных исход после осложнений, которые вызвал коронавирус.