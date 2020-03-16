ПЦУ має намір проводити трансляції богослужінь через карантин

Після того, як ПЦУ закликала прихожан не цілувати ікони, Православна церква України має намір проводити трансляції богослужінь через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

"Не "онлайн-богослужіння". А трансляції (богослужінь) є і будуть", - сказав він.

За його словами, також будуть введені обмежувальні заходи за прикладом інших церков.

Частково такі заходи вже введені з минулого тижня.

Як повідомляли Українські Новини, У зв'язку з поширенням коронавірусу Українська Православна Церква заявила, що на коронавірус не можна захворіти через причастя.

Тим часом мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові. Також з завтрашнього дня, 17 березня, слідом за Києвом, Миколаїв тимчасово призупиняє роботу об'єктів загального користування через карантин.

А Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.