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16 березня 2020, понеділок, 14:30 25
Суспільство 2020-03-16T16:15:02+02:00
Українські Новини
ПЦУ має намір проводити трансляції богослужінь через карантин

ПЦУ має намір проводити трансляції богослужінь через карантин

Анна Рудык
ПЦУ, Богослужіння, Коронавірус, Карантин в Україні
Церква. Фото: heaclub.ru
Церква. Фото: heaclub.ru

Після того, як ПЦУ закликала прихожан не цілувати ікони, Православна церква України має намір проводити трансляції богослужінь через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

"Не "онлайн-богослужіння". А трансляції (богослужінь) є і будуть", - сказав він.

За його словами, також будуть введені обмежувальні заходи за прикладом інших церков.

Частково такі заходи вже введені з минулого тижня.

Як повідомляли Українські Новини, У зв'язку з поширенням коронавірусу Українська Православна Церква заявила, що на коронавірус не можна захворіти через причастя.

Тим часом мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові. Також з завтрашнього дня, 17 березня, слідом за Києвом, Миколаїв тимчасово призупиняє роботу об'єктів загального користування через карантин.

А Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

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