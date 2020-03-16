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16 березня 2020, понеділок, 12:18 83
Суспільство 2020-03-16T12:30:48+02:00
Українські Новини
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, карантин в Києві
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

КМДА прийняла рішення посилити обмежувальні заходи з метою убезпечити жителів міста від поширення коронавірусу, два нових випадки захворювання на який сьогодні підтвердили в Україні. Про це йдеться в заяві мера Києва Віталія Кличка.

Так, повідомляється, що з 17 березня в Києві максимально обмежується:

  • пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;
  • проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян;
  • робота підприємств громадського харчування.

Не будуть працювати:

  • заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;
  • торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек;
  • спортивні комплекси і зали;
  • заклади побутового обслуговування населення: СПА салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони та інші;
  • розважальні заклади — дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби.

Будуть працювати АЗС, банки і банкомати.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей, продуктами харчування і предметами першої необхідності. — Їх будуть доставляти додому", — зазначив Кличко.

Крім того, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності і підпорядкування повинні максимально перевести роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також — ввести режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

Тим часом у що повернулися з Італії українців коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

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