Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові

КМДА прийняла рішення посилити обмежувальні заходи з метою убезпечити жителів міста від поширення коронавірусу, два нових випадки захворювання на який сьогодні підтвердили в Україні. Про це йдеться в заяві мера Києва Віталія Кличка. Так, повідомляється, що з 17 березня в Києві максимально обмежується: пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України; проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян; робота підприємств громадського харчування. Не будуть працювати: заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі; торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек; спортивні комплекси і зали; заклади побутового обслуговування населення: СПА салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони та інші; розважальні заклади — дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби. Будуть працювати АЗС, банки і банкомати. "Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей, продуктами харчування і предметами першої необхідності. — Їх будуть доставляти додому", — зазначив Кличко. Крім того, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності і підпорядкування повинні максимально перевести роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також — ввести режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику. Як повідомляли Українські Новини, Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів. Тим часом у що повернулися з Італії українців коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.