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16 березня 2020, понеділок, 11:35 12
Фінанси 2020-03-16T11:37:39+02:00
Українські Новини
Курс рубля підскочив. Скільки коштує валюта в обмінниках на початку тижня

Курс рубля підскочив. Скільки коштує валюта в обмінниках на початку тижня

Надежда Комендантова
НБУ, Рубль, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 16 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 13 березня, виріс на 1 копійку до 3,17 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу виріс на 3 копійки і становить 3,75 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 16 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,17 3,75
Максимальний 3,56 5,00
Мінімальний 2,30 3,53

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу, але в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Раніше НБУ розповів, як знезаражуватиме банкноти.

10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

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