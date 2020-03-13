подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 марта 2020, пятница, 14:52 934
Финансы 2020-03-13T17:00:03+02:00
Українські Новини
Курс рубля упал. Почем продают валюту в обменниках Киева

Курс рубля упал. Почем продают валюту в обменниках Киева

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В пятницу, 13 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 марта, понизился на 2 копейки до 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 4 копейки и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 13 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,16 3,72
Максимальный 3,56 5,00
Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українькі Новини, 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты. и рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

Больше новостей о: Рубль курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Курс рубля продолжает снижаться. Почем валюта в об...
Гривна упала в цене. НБУ обнародовал курс валют на...
Курс рубля вырос. Почем продают валюту в обменника...
Рубль обвалился в обменниках Киева после празднико...
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса
Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Новости
МАУ с понедельника отменяет рейсы в Италию 17:06
В Запорожье зафиксировали случай заболевания корью 16:47
ТАСкомбанк это просто какой-то ад! – член набсовета Укрэксимбанка 16:43 Мнение
В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе 16:42
6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области 16:33
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
В Минске договорились создать орган, который зафиксирует субъектность ОРДЛО, — СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok