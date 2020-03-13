Курс рубля упал. Почем продают валюту в обменниках Киева

В пятницу, 13 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 12 марта, понизился на 2 копейки до 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 4 копейки и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 13 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,16 3,72 Максимальный 3,56 5,00 Минимальный 2,30 3,53

Как сообщали Українькі Новини, 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты. и рассказал, как будет обеззараживать банкноты.