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16 березня 2020, понеділок, 10:21 9
Кабмін 2020-03-16T10:21:42+02:00
Українські Новини
Дванадцять українців за кордоном заразилися коронавірусом, - МЗС

Дванадцять українців за кордоном заразилися коронавірусом, - МЗС

Елена Новикова
МЗС України, зараження, Коронавірус, коронавірус в українців, Пандемія коронавірусу
Медик. Фото: freepik
Медик. Фото: freepik

В той час, як у всьому світі коронавірусом заразилися 167 392 осіб, 12 українців інфікувались Covid-19 за межами України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Інформація про кількість хворих українців за кордоном. Інфографіка: Facebook/Міністрерство закордонних справ України.Інформація про кількість хворих українців за кордоном. Інфографіка: Facebook/Міністрерство закордонних справ України.

За даними МЗС, шість українців за кордоном лікуються від коронавірусу Covid-19. Двоє з них знаходяться в Німеччині, двоє - в Італії, один - Молдові й один перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

При цьому, п'ять українців за кордоном вже успішно завершили лікування, одна українка померла від ускладнень коронавірусу.

Крім цього, зазначається, що всього було евакуйовано 170 українців (з Китаю, Італії і лайнера Grand Princess).

Як повідомляли "Українські Новини", в Італії українка померла від коронавіруса.

Раніше повідомлялося про те, що за кордоном інфікувався Covid-19 український дипломат.

Також у тих, що повернулися з Італії українців коронавірус не виявили.

Тим часом, у понеділок 16 березня в Україні підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом Covid-19 у Чернівецькій області. Всього в Україні зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусом.

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