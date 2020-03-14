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14 марта 2020, суббота, 16:12 573
Общество 2020-03-14T16:52:01+02:00
Українські Новини
Украинский дипломат за границей заразился коронавирусом

Украинский дипломат за границей заразился коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Пандемия коронавируса, украинский дипломат, заражение коронавирусом
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

Украинский дипломат заразился коронавирусом Covid-19, которым инфицировались 145 369 человек по всему миру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - говорится в сообщении, ссылаясь на слова министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, Министерство иностранных дел сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта 2020 года включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипучреждения за границей продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский в видеобращении к украинцам озвучил план действий, которого следует придерживаться до нормализации ситуации с коронавирусом.

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