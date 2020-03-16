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16 березня 2020, понеділок, 09:26 8
Економіка 2020-03-16T09:39:57+02:00
Українські Новини
НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від падіння

НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від падіння

Надежда Комендантова
НБУ, Гривня, девальвація гривні, девальвація
Гроші. Фото: planetakartinok.net
Гроші. Фото: planetakartinok.net

В той час, як НБУ вперше в 2020 році оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку 12 березня, регулятор у період з 10 по 13 березня продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для стримування девальвації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 39 млн доларів, використовуючи Matching, 139,6 млн доларів - під час валютних аукціонів і 803 млн доларів - за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 793,5 млн доларів, а продано - 1 333,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 110,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 232 млн доларів, а продано - 1 583,8 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

НБУ 11 березня продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні, а 12 березня - $ 220 млн.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза.

Раніше експерти заявили, що якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світова фінансова криза 2020.

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