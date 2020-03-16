НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від падіння

В той час, як НБУ вперше в 2020 році оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку 12 березня, регулятор у період з 10 по 13 березня продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для стримування девальвації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ продав 39 млн доларів, використовуючи Matching, 139,6 млн доларів - під час валютних аукціонів і 803 млн доларів - за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 793,5 млн доларів, а продано - 1 333,7 млн ​​доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 438,5 млн доларів, а продав - 110,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 232 млн доларів, а продано - 1 583,8 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

НБУ 11 березня продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні, а 12 березня - $ 220 млн.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза.

Раніше експерти заявили, що якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світова фінансова криза 2020.