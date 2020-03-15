У 6 областях України зафіксували підозру на коронавірус

Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч осіб, а в Україні Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 12 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію станом на 15 березня.

Про це йдеться в телеграм-каналі МОЗ, присвяченого пандемії коронавіруса, передають Українські Новини.

За станом на ранок неділі, 15 березня, зареєстровано 12 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію: Черкаська область - 1, Волинська область - 1, Чернівецька область - 5, Рівненська область - 3, Київська область - 1, Тернопільська область - 1.

На даний момент зафіксовано три підтверджених випадки захворювання COVID-19: два випадки в Чернівецькій, та один летальний в Житомирській області.

При цьому всього з початку 2020 року зафіксовано 79 повідомлень про підозру на смертельний вірус (3 випадки підтверджені лабораторно, 64 - негативні, коронавіруса немає, 12 - досліджуються).

Як уберегтися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Тим часом в Україні в супермаркетах різко зросли ціни на упаковки медичних масок.

Також Українські Новини повідомляли про найбільш поширені симптомами COVID-19 та що робити у випадку виявлення їх у себе, а також, що потрібно знати батькам про COVID-19.