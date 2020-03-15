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15 марта 2020, воскресенье, 09:10 367
Общество 2020-03-15T09:10:47+02:00
Українські Новини
Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек. Данные на 15 марта

Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек. Данные на 15 марта

Ольга Фандорина
Статистика, Коронавирус, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса

В то время, как в МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине, в мире количество больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) превысило 156 000 человек. 

По состоянию на утро 15 марта, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

В Италии количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашнего дня на 3, 497 человек.

Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1966, умерли - 1441 человек;

Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли - 91;

Испании - 6 391, выздоровели – 517, умерли - 196;

Германии – 4585, выздоровели - 46, умерли девять инфицированных.

В Украине официальных случаев заболевания - 3. 

Ранее Українські Новини сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать, если заподозрили их у себя, а  также, что нужно знать родителям о COVID-19.

Тем временем, на утро пятницы 13 марта от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.

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