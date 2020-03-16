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16 березня 2020, понеділок, 07:00 8
Суспільство 2020-03-16T08:15:01+02:00
Українські Новини
Як будуть штрафувати аптеки за необґрунтоване підвищення цін

Як будуть штрафувати аптеки за необґрунтоване підвищення цін

Валерия Драгомирова
Штраф, Аптеки, АМКУ, Підвищення цін, Коронавірус
Аптека
Аптека

У той час як українські супермаркети різко підняли ціни на медичні маски, Антимонопольний комітет України (АМКУ) стежить за ситуацією на ринках фармацевтики і застерігає від необґрунтованого підвищення цін.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.

"Антимонопольний комітет офіційно повідомляє: факти необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби і предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту", - йдеться у ньому.

За антиконкурентну поведінку на ринку АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту порушника.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ загрожує штраф до 10% річного прибутку через різке підвищення цін на авіаквитки.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

13 березня в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу Covid-19.

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