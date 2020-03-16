Як будуть штрафувати аптеки за необґрунтоване підвищення цін

У той час як українські супермаркети різко підняли ціни на медичні маски, Антимонопольний комітет України (АМКУ) стежить за ситуацією на ринках фармацевтики і застерігає від необґрунтованого підвищення цін.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.



"Антимонопольний комітет офіційно повідомляє: факти необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби і предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту", - йдеться у ньому.



За антиконкурентну поведінку на ринку АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту порушника.



Як повідомляли Українські Новини, МАУ загрожує штраф до 10% річного прибутку через різке підвищення цін на авіаквитки.



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