МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты

После того, как МАУ резко повысила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины, Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать факт скачка в ценах авиакомпании "Международные авиалинии Украины" после объявления о прекращении международного авиасообщения с 17 марта. Об этом в Facebook сообщил глава Киевского теруправления Алексей Хмельницкий, передают Українськi Новини. Он сообщил, что в управления поступило ряд сообщений граждан, что МАУ в условиях чрезвычайной ситуации, после объявления о прекращении с 17 марта международного пассажирского сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 резко поднял цены на авиабилеты. В частности, по данным заявителей, билет эконом-класса Лондон Киев 15 марта стоит 24 тыс. гривен, тогда как накануне он стоил менее 10 тыс. гривен. "АМКУ изучит эти факты, и в случае установления нарушений конкурентного законодательства, покарает нарушителя. Напоминаем, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли (дохода – ред) компании", - отмечает Хмельницкий. Он призывает граждан, которые пострадали из-за резкого повышения цен предоставлять информацию в Киевское областное теруправление АМКУ (а также билеты, чеки оплаты и другие документы о перелете). Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели. Эвакуация граждан будет производится отдельными рейсами по согласованию с правительством. Тем временем Польша также закрыла границу для украинцев.