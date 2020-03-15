подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты
15 марта 2020, воскресенье, 14:27 210
Экономика 2020-03-15T14:38:05+02:00
Українські Новини
МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты

МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты

Таня Войтюк
АМКУ, МАУ, закрытие границы, авиабилеты, карантин в Украине
Самолет МАУ
Самолет МАУ

После того, как МАУ резко повысила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины, Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать факт скачка в ценах авиакомпании "Международные авиалинии Украины" после объявления о прекращении международного авиасообщения с 17 марта.

Об этом в Facebook сообщил глава Киевского теруправления Алексей Хмельницкий, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что в управления поступило ряд сообщений граждан, что МАУ в условиях чрезвычайной ситуации, после объявления о прекращении с 17 марта международного пассажирского сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 резко поднял цены на авиабилеты.

В частности, по данным заявителей, билет эконом-класса Лондон Киев 15 марта стоит 24 тыс. гривен, тогда как накануне он стоил менее 10 тыс. гривен.

"АМКУ изучит эти факты, и в случае установления нарушений конкурентного законодательства, покарает нарушителя. Напоминаем, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли (дохода – ред) компании", - отмечает Хмельницкий.

Он призывает граждан, которые пострадали из-за резкого повышения цен предоставлять информацию в Киевское областное теруправление АМКУ (а также билеты, чеки оплаты и другие документы о перелете).

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Эвакуация граждан будет производится отдельными рейсами по согласованию с правительством.

Тем временем Польша также закрыла границу для украинцев.

Больше новостей о: АМКУ МАУ закрытие границы авиабилеты карантин в Украине

Цены на маски проверит АМКУ, - Минздрав...
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до зак...
Полный список закрытых пунктов перехода границы...
В Европе начали вводить проездные на авиарейсы: ср...
Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе
Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой
Новости
МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты 14:27
Алкоголь не спасет от коронавируса, - главный санврач 14:13
Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе 13:47
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Телефон. Фото: pexels
МОЗ Украины запустит смс-рассылку про коронавирус 12:28
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
больше новостей
В округе №179 Харьковской области проходят выборы депутата Рады: участки открылись вовремя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok