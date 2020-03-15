МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты

После того, как МАУ резко повысила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины,

Об этом в Facebook сообщил глава Киевского теруправления Алексей Хмельницкий, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что в управления поступило ряд сообщений граждан, что МАУ в условиях чрезвычайной ситуации, после объявления о прекращении с 17 марта международного пассажирского сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 резко поднял цены на авиабилеты.

В частности, по данным заявителей, билет эконом-класса Лондон Киев 15 марта стоит 24 тыс. гривен, тогда как накануне он стоил менее 10 тыс. гривен.

"АМКУ изучит эти факты, и в случае установления нарушений конкурентного законодательства, покарает нарушителя. Напоминаем, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли (дохода – ред) компании", - отмечает Хмельницкий.

Он призывает граждан, которые пострадали из-за резкого повышения цен предоставлять информацию в Киевское областное теруправление АМКУ (а также билеты, чеки оплаты и другие документы о перелете).

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Эвакуация граждан будет производится отдельными рейсами по согласованию с правительством.

Тем временем Польша также закрыла границу для украинцев.