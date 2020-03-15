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15 березня 2020, неділя, 09:12 116 Інфографіка
Суспільство 2020-03-15T10:13:06+02:00
Українські Новини
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня

Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу

В той час, як у МОЗ надійшло 15 підозр на коронавірус в Україні, у світі кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) перевищило 156 000 людей.

Станом на ранок 15 березня, у світі зареєстровано 156 396 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 5 833 – летальні, одужали 73 968 людей. Про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Хопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

В Італії кількість хворих на коронавірус збільшилася з учорашнього дня на 3 497 людей.

Серед країн Євросоюзу найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Італії – 21 157, одужали – 1966, померли – 1441 осіб;

у Франції – 4 480, одужали – 12, померли – 91;

Іспанії - 6 391, одужали – 517, померли – 196;

Німеччині – 4585, одужали – 46, померли дев'ять інфікованих.

В Україні офіційних випадків захворювання – 3.

Карта поширення коронавірусу онлайн

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Тим часом, на ранок п'ятниці 13 березня від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис.

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