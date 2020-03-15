В МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине

15 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом поступило в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в субботу.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передают Українські Новини.

"В Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня поступило 15 сообщений из разных регионов страны. Сейчас центром проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые поступают. На данный момент положительного результата пока не было обнаружено", - сказал он.

Также, по словам Кузина, сообщения продолжают поступать не только на национальном уровне, а и на уровне областей, которые уже получили специальные тест-системы.

Как сообщали Українські Новини, украинцы не будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию в медицинских учреждениях по возвращении в Украину после 17 марта.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.