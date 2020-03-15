подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 марта 2020, воскресенье, 08:55 143
Политика 2020-03-15T08:55:01+02:00
Українські Новини
В МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине

В МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

15 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом поступило в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в субботу.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передают Українські Новини.

"В Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня поступило 15 сообщений из разных регионов страны. Сейчас центром проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые поступают. На данный момент положительного результата пока не было обнаружено", - сказал он.

Также, по словам Кузина, сообщения продолжают поступать не только на национальном уровне, а и на уровне областей, которые уже получили специальные тест-системы.

Как сообщали Українські Новини, украинцы не будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию в медицинских учреждениях по возвращении в Украину после 17 марта.

12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Европе Тест на коронавирус

Полный список закрытых пунктов перехода границы
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены
Новости
В МОЗ поступило 15 подозрений на коронавирус в Украине 08:55
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Чтобы выйти на улицу, итальянцы заполняют декларации: фото документа 08:00 Документ
Вернется зима со снегом и морозами: синоптики резко изменили прогноз до конца марта 05:50 Инфографика
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
больше новостей
Как вернуться домой и куда еще можно выехать: вся информация от таможни
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok