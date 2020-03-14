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14 березня 2020, субота, 15:20 32
Суспільство 2020-03-14T17:00:02+02:00
Українські Новини
З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто

З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто

Варвара Горобець
Житомирська область, Коронавірус в Радомишлі, Радомишль
Автовокзал Радомишля. Фото: questrum.livejournal.com
Автовокзал Радомишля. Фото: questrum.livejournal.com

У Житомирі скасували автобусні рейси в Радомишль, де 12 березня зафіксовано випадок зараження коронавірусом COVID-19, який виявився смертельним для зараженої жінки. Про це Українським Новинам повідомили в диспетчерській автовокзалу в Житомирі.

"В Радомишль не ходять (рейси) взагалі...Нам сказали, що швидше за все до кінця місяця рейси не будуть ходити", – сказала співрозмовниця.

При цьому, вона зазначила, що рейси з Житомира до Радомишля не ходять з 18:30 вчорашнього дня.

Рейси в Радомишль скасованіРейси в Радомишль скасовано

Автобусне сполучення припинено через ПП. ФОто: bus.com.uaАвтобусне сполучення припинено через НС. ФОто: bus.com.ua

Зазначимо, що відстань між Житомиром і Радомишлем становить 74 км. До надзвичайного стану, який діє в області, в Радомишль їздило близько 7 рейсових автобусів на день. Зараз доїхати в місто швидко можна тільки на машині.

До Радомишля у разі необхідності можна доїхати на автомобілі. Фото: Карти GoogleДо Радомишля у разі необхідності можна доїхати на автомобілі. Фото: Карти Google

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавірусу. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви, а 22 людей, що контактували з жінкою, ізолювали, серед них – двоє жителів Києва.

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