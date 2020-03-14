З Житомира до Радомишля скасували автобуси: як потрапити в місто

У Житомирі скасували автобусні рейси в Радомишль, де 12 березня зафіксовано випадок зараження коронавірусом COVID-19, який виявився смертельним для зараженої жінки. Про це Українським Новинам повідомили в диспетчерській автовокзалу в Житомирі.

"В Радомишль не ходять (рейси) взагалі...Нам сказали, що швидше за все до кінця місяця рейси не будуть ходити", – сказала співрозмовниця.

При цьому, вона зазначила, що рейси з Житомира до Радомишля не ходять з 18:30 вчорашнього дня.

Рейси в Радомишль скасовано

Автобусне сполучення припинено через НС. ФОто: bus.com.ua

Зазначимо, що відстань між Житомиром і Радомишлем становить 74 км. До надзвичайного стану, який діє в області, в Радомишль їздило близько 7 рейсових автобусів на день. Зараз доїхати в місто швидко можна тільки на машині.

До Радомишля у разі необхідності можна доїхати на автомобілі. Фото: Карти Google

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Радомишлі Житомирської області ввели надзвичайний стан через зафіксований випадок коронавірусу. Хворій був 71 рік. Також в місті провели дезінфекцію церкви, а 22 людей, що контактували з жінкою, ізолювали, серед них – двоє жителів Києва.