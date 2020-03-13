Матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи зупинені через коронавірус

Після появи інформації про те, що Чемпіонат Європи з футболу збираються перенести на 2021 рік, а в Європі продовжує зростати кількість хворих, УЄФА заявив про перенесення двох центральних єврокубків — Ліги Чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

"У зв'язку з поширенням COVID-19 в Європі та рішеннями, які у зв'язку з цим прийняли уряди різних країн, всі матчі кубків УЄФА, заплановані на наступний тиждень, переносяться", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в обох турнірах тривають стадії 1/8 фіналу. Відповідно, за їх перенесення відкладені на невизначений термін і матчі 1/4 фіналу.

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