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13 березня 2020, пʼятниця, 19:50 9
Спорт 2020-03-13T23:00:03+02:00
Українські Новини
Матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи зупинені через коронавірус

Матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи зупинені через коронавірус

Кира Молчанова
Футбол, Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи, Коронавірус, коронавірус в Європі
УЄФА. Фото: uefa.com
УЄФА. Фото: uefa.com

Після появи інформації про те, що Чемпіонат Європи з футболу збираються перенести на 2021 рік, а в Європі продовжує зростати кількість хворих, УЄФА заявив про перенесення двох центральних єврокубків — Ліги Чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

"У зв'язку з поширенням COVID-19 в Європі та рішеннями, які у зв'язку з цим прийняли уряди різних країн, всі матчі кубків УЄФА, заплановані на наступний тиждень, переносяться", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в обох турнірах тривають стадії 1/8 фіналу. Відповідно, за їх перенесення відкладені на невизначений термін і матчі 1/4 фіналу.

Як повідомляли Українські Новини, наступні матчі Української прем'єр-ліги з футболу та кубку України будуть проходити без глядачів через карантин до 3 квітня.

Керівники континентального футболу вирішили скликати всі зацікавлені сторони з приводу комплексних перспектив проведення матчів як на клубному рівні, так і змагань збірних команд.

Збірна України проведе товариську зустріч зі збірною Польщі при порожніх трибунах.

В США через коронавірус перенесли на осінь найбільший у світі музичний фестиваль Coachella.

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