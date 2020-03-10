Товарищеская встреча сборных Украины и Польши пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

В то время, как в Польше отменяют все массовые мероприятия из-за коронавируса, сборная Украины проведет товарищескую встречу со сборной Польши при пустых трибунах.

Об этом сообщает ресурс Football.ua со ссылкой на информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мачея Савицкого.

При этом матчи польской Экстраклясы тоже проводятся без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Поединок Польша — Украина состоится 31-го марта, в Хожуве. "Сине-желтые" на Стад де Франс (27-го марта) также сыграют без зрителей против сборной Франции.

Как сообщали Українські Новини, такая же судьба может постигнуть матч Лиги Европы в Харькове межу "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия). Он запланирован на 19 марта.

Если поединок отменят, то руководство донецкого клуба уже готово вернуть зрителям деньги за билеты.

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Количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).