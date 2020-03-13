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13 березня 2020, пʼятниця, 19:50 27
Медицина 2020-03-13T21:15:03+02:00
Українські Новини
Двох жителів Житомирської області перевіряють на коронавірус

Двох жителів Житомирської області перевіряють на коронавірус

Елена Новикова
аналізи, Коронавірус, коронавірус в Україні, Андрушівський район, Бердичівський район
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як через коронавіру померла пенсіонерка, а 22 осіб, які контактували з нею, знаходяться в ізоляції, в Житомирській області перевіряється інформація щодо можливого захворювання ще двох жителів Бердичівського й Андрушівського районів. Про це повідомляється на сайті Житомирської ОДА.

"Обидва чоловіки мають подібну симптоматику до коронавіруса, госпіталізовано і ізольовані, у них відібрані матеріали для проведення тесту на виявлення COVID-19", - зазначив голова ОДА Віталій Бунечко

Повідомляється, що житель Андрушівського району з 11 на 12 березня повернувся додому з Польщі, на кордоні пройшов температурний контроль. Однак увечері 12 березня відчув ознаки нездужання і 13 березня звернувся до лікарів. У чоловіка виявили двосторонню пневмонію, яка підтверджена рентгенологічним дослідженням. Температура тіла в нормі.

Чоловік з Бердичівського району нещодавно повернувся з відпочинку з Італії. Після того як відчув ознаки хвороби, звернувся до лікаря. Він знаходиться в медустанові в ізоляції.

На даний момент очікуються результати аналізів.

Як повідомляли Українські Новини, результати тесту дівчата з Вінниці в якої підозрювали коронавірус негативні.

Раніше розповідалося про те, діє коронавірус на дітей і передається від вагітних до дітей.

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