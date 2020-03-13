В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу в Житомирській області

В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Жінка з Житомирської області, у якої 12 березня підтвердили випадок COVID-19, та у якої вранці 13 березня почав падати рівень кисню в крові, померла через коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус інфо".

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, жінка повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтці був 71 рік.

МОЗ України відзначає, вразливою групою для зараження коронавірусом є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом - вони більш схильні до розвитку важких захворювань.

В Україні від коронавіруса загинула жінка в Житомирській області

Інформацію про смерть від коронавірусу на брифінгу підтвердив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що у жінки була двостороння пневмонія і лікарі не змогли врятувати їй життя.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня підтвердили ще 1 випадок зараження COVID-19.

Раніше в Україні був зафіксовано 1 випадок коронавіруса COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, на даний момент його стан задовільний.