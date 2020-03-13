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13 марта 2020, пятница, 14:35 714
Медицина 2020-03-13T14:47:43+02:00
Українські Новини
Упал кислород в крови, - в МОЗ рассказали о состоянии женщины с коронавирусом

Упал кислород в крови, - в МОЗ рассказали о состоянии женщины с коронавирусом

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в Радомышле
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

У женщины из Житомирской области, в которой 12 марта был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19 утром начал падать уровень кислорода в крови, из-за чего было принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо"

"В изолированной пациентки диагностирована пневмонию, утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачами было принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлено инфекциониста, анестезиолога, пульмонолога", - говорится в нем.

Также в Минздраве сообщили, что близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей. Определение и работа с контактными лицами продолжается.

Минздрав Украины отмечает, уязвимой группой для заражения коронавирусом являются люди летнего возраста и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом - они более склонны к развитию тяжелых заболеваний.

Как сообщали Українькі Новини, у женщины в Житомирской области COVID-19 обнаружили после возвращения с Польши. Кроме нее вчера, 12 марта,  подтвердили еще 1 случай заражения COVID-19

 

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