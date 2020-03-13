Жінку з коронавірусом підключили до апарату вентиляції легенів

В Житомирські області стан 71-річної жінки, у якої виявили коронавірус, дуже тяжкий, її підключили до апарату штучного дихання. COVID-19 у неї виявили після повернення з Польщі.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "CORONAVIRUS | КОРОНАВІРУС | ЕКСТРЕНО".

"Інфіковану жінку з Житомирської області підключили до апарату вентиляції легенів. Їй дуже погано. Їй 71 рік і вона дуже пізно звернулася до лікарів", - йдеться в ньому.

Скріншот повідомлення

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні підтвердили ще 2 випадки зараження COVID-19. Інфекції виявили у жінки пенсійного віку з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Раніше в Україні був зафіксовано 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.

Станом на ранок п'ятниці 13 березня у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла на 7 733 до 131 851 осіб.

Тим часом, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення Covid-19.