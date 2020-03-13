Долар подорожчав, а євро впав: курс валют в обмінниках у п'ятницю, 13 березня

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажу знизився на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,9147 26,6259 28,8209 29,7588 3,14 3,75 Максимальний 26,1000 26,9500 29,1000 30,2000 3,52 5,00 Мінімальний 25,6500 26,3000 28,4000 29,3000 2,30 3,54

Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти. і розповів, як буде знезаражувати банкноти.