підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 березня 2020, пʼятниця, 10:30 22
Фінанси 2020-03-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
Долар подорожчав, а євро впав: курс валют в обмінниках у п'ятницю, 13 березня

Долар подорожчав, а євро впав: курс валют в обмінниках у п'ятницю, 13 березня

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют
Курс валют.
Курс валют.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажу знизився на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,9147 26,6259 28,8209 29,7588 3,14 3,75
Максимальний 26,1000 26,9500 29,1000 30,2000 3,52 5,00
Мінімальний 25,6500 26,3000 28,4000 29,3000 2,30 3,54

Як повідомляли Українькі Новини, 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тим часом, НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валюти. і розповів, як буде знезаражувати банкноти.

Більше новин про: Валюта Курс валют курс долара курс євро обмін валют

НБУ намагається стримати курс гривні. В четвер про...
Гривня впала в ціні. НБУ оприлюднив курс валют на ...
Курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок...
НБУ вперше в 2020 оголосив аукціон з продажу валют...
Жінку з коронавірусом підключили до апарату вентиляції легенів
У трьох пасажирів рейсу "Мілан-Київ" коронавірус не виявили, - МОЗ
Новини
Естонія оголосила надзвичайний стан і ввела карантин через коронавіруса 11:03
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавіруса 10:59
Румунія буде відправляти на семиденний карантин всіх прибулих на територію країни 10:42
Жінку з коронавірусом підключили до апарату вентиляції легенів 10:32
Долар подорожчав, а євро впав: курс валют в обмінниках у п'ятницю, 13 березня 10:30
більше новин
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус 13:09
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
більше новин
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Сьогодні НБУ продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні 21:48
більше новин
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. дані на п'ятницю 13 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok